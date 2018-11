„Rusijos pusė veikė griežtai laikydamasi savo ir tarptautinių įstatymų“, – per kasdienę spaudos konferenciją sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Rusijos pakrančių apsaugos laivai sekmadienį taranavo, apšaudė ir užėmė tris Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivus. Maskva juos apkaltino neteisėtai įplaukus į Rusijos teritorinius vandenis prie jos aneksuoto Krymo krantų. D. Peskovas nurodė, kad Maskva pradėjo baudžiamąjį tyrimą „dėl Rusijos sienos pažeidimo“, bet nepateikė jokių detalių apie Maskvos laikomų Ukrainos jūrininkų likimą. „Kalbame apie užsienio karo laivų įsibrovimą į Rusijos Federacijos teritorinius vandenis“, – pabrėžė Kremliaus atstovas. „Be to, šie užsienio karo laivai įplaukė į Rusijos vandenis, neatsakydami į jokius mūsų pasieniečių užklausimus, niekaip nereagavo į paskelbtą pasiūlymą pasinaudoti locmanų paslaugomis ir panašiai“, – pridūrė jis. Pasak D. Peskovo, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas buvo informuotas, kai ukrainiečių laivai sekmadienio popietę įplaukė į „neutralius vandenis prie Krymo“, ir kad valstybės vadovui toliau buvo teikiama visa atnaujinta informacija apie padėtį. Susiję straipsniai: Porošenka pasirašė įsakymą dėl karinės padėties įvedimo Tuskas: Rusija privalo liautis provokavusi Ukrainą D. Peskovas sakė, kad Rusijos žingsniai buvo ne „ataka, o veiksmai, būtini užkirsti kelią Rusijos sienų pažeidimui“. Ši konfrontacija jūroje sukėlė nuogąstavimų, kad gali kilti tolesnis karinis eskalavimas. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba vėliau pirmadienį surengs nepaprastąjį posėdį atsakui į šiuos įvykius apsvarstyti.

