„Jis (D. Trumpas) skelbė, kad JAV išves pajėgas iš Sirijos. Praėjo mėnuo. Norėtųsi pasitikslinti: išvedėte ar ne? Prieš sprendžiant kitų šalių likimą patarčiau taip pat laisvai realizuoti tarptautinei bendruomenei duotus pažadus“, – „Pirmojo kanalo“ eteryje pareiškė diplomatė, komentuodama JAV lyderio poziciją. M. Zacharova pabrėžė, kad dėl Vašingtono „chaotiško žingsnio ir nenuspėjamo elgesio“ pasaulis artėja „pasaulinės netvarkos“ link. JAV prezidentas D. Trumpas anksčiau trečiadienį pareiškė, kad Rusija privalo pasitraukti iš Venesuelos po to, kai praėjusią savaitę į šią krizės alinamą šalį atsiuntė savo karių ir karinės įrangos. „Rusija turi pasitraukti“, – sakė D. Trumpas, Baltuosiuose rūmuose priėmęs Venesuelos opozicijos lyderio Juano Guaido žmoną Fabianą Rosales. Susiję straipsniai: Trumpas: Rusija privalo pasitraukti iš Venesuelos Vokiečių žurnalistas: Rusijos karių atvykimas į Venesuelą – labai aiškus signalas Praeitą savaitgalį buvo pranešta, kad į Karakasą atskrido du Rusijos kariniai transporto lėktuvai, atgabenę 35 tonas karinės įrangos ir apie 100 karių. Naftos turtinga Venesuela patyrė ekonomikos krachą, pasižymintį hiperinfliacija bei pagrindinių prekių stygiumi ir privertusį milijonus gyventojų pabėgti iš šalies ar gyventi pusbadžiu. Vašingtonas ir jo sąjungininkai palaiko Venesuelos opozicijos lyderį J. Guaido ir pripažįsta jį laikinuoju šalies vadovu, tačiau Rusija ir Kinija išreiškė politinę ir ekonominę paramą prezidentui Nicolas Maduro.

