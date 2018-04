„Rusija be įrodymų nepatikės jokiomis išvadomis, susijusiomis su „Skripalio byla“, kol rusų ekspertams bus suteikta prieiga prie OPCW minėtų medžiagų“, – per spaudos konferenciją pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. OPCW anksčiau sakė patvirtinusi JK tyrimų kai kurias išvadas dėl nervus paralyžiuojančios medžiagos, praėjusį mėnesį panaudotos per išpuolį prieš buvusi šnipą Sergejų Skripalį. Anot Londono, ši medžiaga buvo pagaminta Rusijoje. Susiję straipsniai: Britanija prašo sušaukti JT Saugumo Tarybos posėdį dėl Skripalių bylos Nepriklausomi ekspertai paskelbė išvadą dėl Skripalių apnuodijimo „Nepateikta jokios informacijos, kaip, iš kur ir kokiomis sąlygomis buvo paimti šie mėginiai. Rusijos ekspertams kilo klausimų dėl šių pareiškimų – taigi, be abejo, reikalinga išsamesnė analizė“, – nurodė M. Zacharova. Maskva šį mėnesį susitiko su OPCW atstovais ir paprašė sudaryti bendrą tyrėjų grupę pasikėsinimo aplinkybėms ištirti, tačiau šis prašymas buvo atmestas. M. Zacharova ketvirtadienį pakartojo, kad Rusija tebėra atvira tokiam bendram tyrimui. Britanija kaltina Rusiją surengus šį tarptautinę diplomatinę krizę sukėlusi išpuolį. Rusija kategoriškai atmeta visus kaltinimus ir pareikalavo leisti jos diplomatiniams darbuotojams susitikti su Rusijos piliečiais Skripaliais.

