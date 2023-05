Raudonojoje aikštėje laukiama ne tik V. Putino, bet ir Ukrainos dronų

„Pirmą kartą nuo Antrojo pasaulinio karo laikų“, – taip sausio pabaigoje Maskvos gyventojai socialiniuose tinkluose komentavo Kremliaus sprendimą sostinėje dislokuoti oro gynybos sistemas.

Ant strateginę reikšmę turinčių pastatų stogų užkeltos priešraketinės – priešlėktuvinės gynybos sistemos „Pancir“, aplinkui Maskvą dislokuoti raketų „Buk“ ir „Tor“ paleidimo įrenginiai bei tolimojo nuotolio oro erdvės gynybos kompleksai „S-400“ prie komfortiško gyvenimo įpratusiems maskviečiams sukėlė nemažai nerimo.

Ilgainiui baimė patirti tai, ką patiria raketomis bombarduojamos Ukrainos gyventojai išblėso, tačiau dabar įtampa ne tik atsinaujino, net ir su kiekviena diena didėja – bijoma sulaukti Ukrainos bepiločių orlaivių smūgių. O jie laukiami rusams svarbią dieną – gegužės 9-ąją, minint pergalę nacistinę Vokietiją.

Gegužės 9-osios proga Maskvos Raudonojoje aikštėje planuojama surengti tradicinį paradą. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas žadėjo, kad jame dalyvaus ir kalbą sakys pats V. Putinas. Šis viešas rusų lyderio pasirodymas turės ypatingą svarbą, nes visai neseniai jo ruporu vadinamas D. Peskovas pareiškė, esą V. Putinas neturi jokių antrininkų, nesislepia bunkeryje, o visą laiką aktyviai dirba. Šis pareiškimas buvo tarsi reakcija į vis stiprėjančias spėliones, ar iš tiesų okupuotose Ukrainos teritorijoje viešėjo „tikrasis“ V. Putinas.

Planuojamas prezidento pasirodymas itin didelę simbolinę reikšmę Rusijai turinčiame pergalės prieš nacistinę Vokietiją minėjime gali virsti sunkiai nuspėjamu chaosu. Pasigirdo pranešimų, jog Ukraina ketina bepiločiais orlaiviais smogti Raudonajai aikštei.



Baimę patirti puolimą iš oro tik dar labiau sustiprina pastaruoju metu vykstantys mįslingi incidentai bei amerikiečių žiniasklaidos paviešinta informacija, esą Ukraina ketino karo metinių proga surengti oro antskrydžius Maskvoje, o nuo šios minties ukrainiečius esą atkalbėjo Jungtinių Amerikos Valstijų pareigūnai.

„Mes neprisiėmėme jokių įsipareigojimų“, – apie galimus smūgius Raudonojoje aikštėje gegužės 9 dieną kalbėjo buvęs Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas Oleksijus Arestovyčius.

Jis pareiškė, kad virš Maskvos skraido ukrainiečių dronai, todėl „Putinas šventės metu nebus saugus“.

Maskvos valdininkai siunčiami budėti gatvėse ir stebėti dangų

Neseniai Maskvos gyventojus apie gresiantį pavojų įspėjo Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos valdybos vadovas Andrijus Jusovas. Jis paragino rusus nedalyvauti gegužės 9 dieną vyksiančiame Pergalės dienos parade.

Jis taip pat minėjo, kad Ukrainos karinė žvalgyba žino oficialių asmenų atvykimo maršrutus ir jų susodinimo tribūnose vietas, taip pat disponuoja informacija apie aukščiausių šalies vadovų apsaugą.

Nors šį pareiškimą galima vertinti ir kaip psichologinio spaudimo priemonę, norą priminti rusams, jog karas ateina ir į jų namus, panašu, kad Kremlius grėsmę vertina itin rimtai. Imtasi precedento neturinčių saugumo priemonių, ne tik pirmą kartą nuo Antrojo pasaulinio karo laikų Maskvos oro erdvę saugo priešlėktuvinės gynybos sistemos. Panašu, kad jų nepakanka, todėl stebėti dangų į gatves siunčiami valstybinių įstaigų darbuotojai.

„Maskvos viešojo sektoriaus darbuotojai sudaro budinčias grupes, kurios patruliuos Rusijos sostinėje ir per gegužės šventes stebės dangų ieškodamos dronų“, – pranešė „Telegram“ kanalas „Ostorožno, novosti“ bei publikavo atmintinę su instrukcija budėtojams, kurią perdavė vienos organizacijų darbuotojas.

Teigiama, jog valstybės tarnautojų grupės budės ir kiemuose, turės stebėti palėpes ir rūsius, nustatyti „įtartinus ir nepatikimus“ asmenis, pranešti apie paliktus daiktus, netinkamai pastatytus automobilius. Toks patruliavimas vyks visą parą, naktinės pamainos dirbs nuo balandžio 27 d. iki gegužės 9 d. imtinai.

Panašu, jog pagrindinis šių grupių tikslas – oro erdvės stebėjimas, nes Maskvoje dislokuotomis gynybos sistemomis greičiausiai nepasitikima.

„Jiems nurodyta nuolat stebėti dangų, ar nėra neatpažintų skraidančių objektų“, – teigiama „Telegram“ kanale.

Į mokyklas ir darželius – tik su asmens dokumentais

„Maskvos policija, greitosios pagalbos ir miesto tarnybos dėl gegužės švenčių šiandien pereina prie sustiprinto darbo režimo“, – praneša „Telegram“ kanalas „Ostorožno, Moskva“.

Nurodoma, kad sustiprintas saugumas Rusijos sostinėje truks iki gegužės 12 dienos, visos tarnybos dirbs padidintos parengties režimu, į pagalbą teisėsaugininkams ir avarinėms tarnyboms atvyko darbuotojai iš regionų.

„Maskvos mokyklose ir vaikų darželiuose sustiprinta įeigos kontrolė, o saugumo sumetimais gegužės šventiniu laikotarpiu į švietimo įstaigas patenkama pagal individualius leidimus, pasus ir vardinius sąrašus“, – teigiama „Telegram“ kanale, publikuojant įspėjimą vaikų tėvams, jog be asmens dokumentų šie negalės patekti į švietimo ir ugdymo įstaigas.

Didėjančią baimę sulaukti Ukrainos dronų atakų sustiprina ne tik pranešimai apie neva planuotą išpuolį Maskvoje karo prieš Ukrainą metinių proga, bet ir Rusijos sostinės prieigas jau pasiekiantys dronai.

„The Insider“ praneša, jog pastarosiomis dienomis jau rasti mažiausiai trys bepiločiai orlaiviai, nukritę 50 km atstumu nuo Maskvos transporto žiedo. Dronuose buvo sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros, jie neturėjo atpažinimo ženklų, o viename rasta apie 17 kilogramų sprogstamosios medžiagos.

Dronas su sprogmenimis turėjo pasiekti V. Putiną?

„Telegram“ kanalas „Baza“ skelbė, jog sudužusį droną surado 35 metų vietos gyventoja, ėjusi į mišką palaidoti kačiuką.

Apie keistą radinį moteris policijai nepranešė, tačiau jį nufotografavo ir nuotraukomis pasidalino sodininkų bendrijos pokalbių grupėje, o vienas jos narių kreipėsi į pareigūnus.

Prorusiški „Telegram“ kanalai teigė, jog netoli Maskvos nukritęs dronas – Ukrainoje pagamintas „UJ-22 Airborn“. Skelbta prielaida, jog avarija įvyko pasibaigus degalams bei teigta, kad jame rasta apie 30 briketų su sprogstamąja medžiaga, kurių kiekvienas svėrė po 570 gramo.

