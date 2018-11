„Bet kokia reikalinga pagalba bus suteikta, kaip reikalaus besiklostanti padėtis", – Minske žurnalistams sakė M. Babičius, atsakydamas į klausimą, ar Rusija aprūpintų Baltarusija raketų sistemomis, jei NATO imtųsi priešiškų veiksmų. Diplomatas taip pat pažymėjo, kad „kiek mes, sąjungininkai, žinome, Baltarusija turi raketinės ginkluotės“. „Bet kokia pagalba – tai būtų net ne pagalba, o mūsų, kaip sąjungininkų, įsipareigojimai, ir jie, be abejo, bus įvykdyti“, – pridūrė jis. „Kariniu požiūriu neatskiriame savęs nuo Baltarusijos. Tai yra bendri kariniai planai. Absoliučiai visi Baltarusijoje turi būti ramūs, o tiems, kas kuria (nedraugiškus) planus, to geriausiai būtų nedaryti“, – pareiškė M. Babičius.

