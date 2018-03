Britanijos transliuotojų kontrolės institucija „Ofcom“ perspėjo, kad gali peržiūrėti RT licencijos sąlygas, išaugus dvišalei įtampai dėl buvusio rusų dvigubo agento Sergejaus Skripalio apnuodijimo viename Anglijos mieste. „Jokia britų žiniasklaida nedirbs Rusijoje, jeigu jie uždarys RT“, – antradienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.