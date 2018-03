„Sprendimą dėl atsakomųjų priemonių Rusijos pusė jau priėmė; apie jas britų pusei bus pranešta ne artimiausiomis valandomis, o artimiausiu metu“, – naujienų agentūrai „Interfax“ penktadienio vakarą sakė M. Zacharova. Britanijos premjerė Theresa May pareiškė, jog „labai tikėtina“, kad už buvusio Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininko Sergejaus Skripalio apnuodijimą atsakinga Maskva. Trečiadienį ji paskelbė, kad Londonas nusprendė išsiųsti iš šalies 23 rusų diplomatus, jos žodžiais, dirbančius žvalgybai. Susiję straipsniai: Britų ministras paragino rusus „nešdintis ir užsičiaupti“, rusai rėžė atgal Britai bedė tiesiai į Putiną: tai jis davė įsakymą Maskva savo ruožtu tokius kaltinimus neigia. Rusijos ambasadorius Britanijoje Aleksandras Jakovenka pranešė, kad dauguma diplomatų, kuriuos pareikalavo išsiųsti Londonas, į Maskvą grįš kitą savaitę. Tarptautiniam skandalui plečiantis, S. Skripalis ir jo duktė tebėra kritinės būklės. Jie kovo 4 dieną Anglijos Solsberio mieste buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje pagaminta kovine chemine medžiaga „Novičiok“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.