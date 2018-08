„Pasak informacijos, kuri buvo perduota Rusijos ambasadai Centrinės Afrikos Respublikoje, vietos medikai pirmosios apžiūros metu ant lavonų neaptiko jokių kankinimo žymių, tik šautines žaizdas“, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova. Žurnalistai Kirilas Radčenka, Aleksandras Rastorgujevas ir Orchanas Džemalis šioje neramumų krečiamoje Afrikos valstybėje buvo nužudyti pirmadienį. Susiję straipsniai: CAR vyriausybė: žuvusius rusų žurnalistus nušovė devynių vyrų grupė Aiškėja daugiau detalių apie žiauriai nužudytus „Wagner“ veiklą tyrusius rusų žurnalistus Į CAR jie atvyko rinkti medžiagos apie privačios karinės bendrovės „Vagner“ veiklą šioje šalyje. „Vagner“ apibūdinama kaip šešėlinė Kremliaus kariuomenė, kurios samdiniai veikia daugelyje karštųjų pasaulio taškų, įskaitant Siriją. Analitikai sako, kad Maskva naudojasi šia privačia bendrove, kad pridengtų savo karinę veiklą tokiose šalyse kaip Sirija ir Ukraina. Trečiadienį CAR pareigūnai nurodė, kad žurnalistus prie vienos kelio užkardos nušovė devynių vyrių grupė. Vyriausybės atstovas spaudai Ange Maxime'as Kazagui per valstybinę televiziją sakė, kad užpuolikai dėvėjo vietos gyventojų nešiojamas skaras, bet nekalbėjo nei prancūzų, nei sangų kalbomis, kurios yra valstybinės CAR kalbos. Pasak A. M. Kazagui, vienas žurnalistas įnirtingai priešinosi ginkluotiems vyrams, norėjusiems atimti iš jų filmavimo įrangą. Vienas iš rusų žuvo iškart, o dar du nuo patirtų žaizdų mirė vėliau, nurodė vyriausybės atstovas ir pridūrė, kad šios įvykio detalės buvo sužinotos iš žurnalistų vairuotojo, kuris buvo sužeistas, bet išgyveno. Įvykį tiria CAR, Rusijos federalinės institucijos ir JT taikos palaikymo misija MINUSCA. Išpuolis prieš žurnalistus buvo įvykdytas į šiaurę nuo Sibuto miesto šalies vidurio regione. Jį kerta pagrindinis greitkelis tarp Kaga Bandoro ir sostinės Bangio, sakė vienas MINUSCA šaltinis, pageidavęs likti nežinomas. Balandį Rusijos Jekaterinburgo mieste neaiškiomis aplinkybėmis iškritęs pro savo buto penktame aukšte langą žuvo žurnalistas Maksimas Borodinas, tyręs „Vagner“ veiklą Sirijoje. A.M. Kazagui sakė, kad „labai tikėtina“, jog šie trys žurnalistai buvo nužudyti „kelio užkardos komandos, priklausančios kuriai nors ginkluotai grupuotei“. „Mano požiūriu, jie rizikavo, neįvertinę grėsmės“, – pridūrė jis.

