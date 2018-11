Marselyje sugriuvusiuose pastatuose gelbėtojai rado žuvusį žmogų

Apie šį radinį socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė miesto priešgaisrinė tarnyba. Pareigūnai būgštauja, kad po griuvėsiais gali būti daugiau žmonių. Abu pastatai, iš jų vienas vienas - nenaudojamas, o kitas - gyvenamas, sugriuvo pirmadienio rytą. Įvykio vietoje dirbantys ugniagesiai taip pat sugriovė trečią apgadintą pastatą, baimindamiesi, kad jis gali sugriūti vykdant paieškų ir gelbėjimo operaciją.

