Marselyje sugriuvo pastatas

Griūvant pastatams į gatvę pažiro nuolaužos, pakilo dulkių debesys. Įvykio vietoje netoli garsiojo Marselio senojo uosto dirbo dešimtys ugniagesių, kai kurie – su dresuotais šunimis. Vietos prefektūra per „Twitter“ paskelbė nuotraukų, kuriose matyti nuolaužų ir medinių sijų krūva, didžiulis tarpas toje vietoje, kur stovėjo pastatai, įvykio vietoje dirbantys ugniagesiai ir storu dulkių sluoksniu padengti automobiliai. Pareigūnai sakė, kad ieškoma žmonių, kurie galbūt galėjo atsidurti po griuvėsiais. Marselio ugniagesiai tviteryje pranešė, kad du žmonės gydomi dėl nesunkių sužeidimų. Mėgėjiškame vaizdo įraše, kurį parodė televizija BFM-TV, matyti dulkių debesys gatvėje ir rankovėmis burnas prisidengę praeiviai. „Google Street View“ nuotraukose, darytose prieš incidentą, matyti, kad vienas sugriuvusių pastatų buvo penkių, o kitas – šešių aukštų. Vienas šių pastatų aiškiai buvo prastos būklės, užkaltais langais, su dideliais fasado įtrūkimais. Minimo Marselio rajono merė Sabine Bernasconi (Sabin Bernaskoni) sakė, kad vienas šių pastatų buvo prastos būklės ir jį buvo nurodyta evakuoti. Tačiau merė negalėjo atmesti galimybės, kad pastatu galbūt naudojosi savavališkai ten apsigyvenę žmonės. Regiono prefektūra paragino žmonės vengti tos vietos ir atlaisvinti kelius gelbėjimo tarnyboms.

