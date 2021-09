Maroko valdančioji partija triuškinamai pralaimėjo parlamento rinkimus

Rinkimų nugalėtojai yra liberalai. Nepriklausomas nacionalinis susirinkimas (RNI), anot duomenų, laimėjo 97 vietas parlamente. Taip pat liberali partija Už sąžiningumą ir modernumą (PAM) turės 82 deputatus. Trečią vietą rinkimuose užėmė centro dešinės partija „Istiqlal“, kuriai atstovaus 78 parlamentarai.

Stipriausia frakcija parlamente siūlo ministrą pirmininką, o jį skiria karalius Mohammedas VI.

Rinkėjų aktyvumas šiek tiek viršijo 50 proc. ir buvo gerokai didesnis nei per pastarąjį balsavimą prieš penkerius metus, kai prie balsadėžių atėjo tik 43 proc. rinkėjų. Viena didesnio susidomėjimo balsavimu priežasčių galėjo būti tai, kad kartu vyko vietos valdžios rinkimai.

PJD, kuri atėjo į valdžią per Arabų pavasarį, prieš baigiantis balsavimui kalbėjo apie sukčiavimą per rinkimus. „Mes esame sunerimę, - trečiadienį pareiškė partija. – Nustatėme pažeidimų“. Partija, be kita ko, pranešė apie „grynųjų pinigų dalijimą“ netoli rinkimų punktų bei „painiavą“ kai kuriuose rinkėjų sąrašuose, kuriuose trūko pavardžių.

Vidaus reikalų ministras tai paneigė. Išskyrus pavienius atvejus, balsavimas vyko „normaliai“, sakė jis.

Per rinkimų kampaniją Maroke netrūko kaltinimų dėl nelegalaus kampanijos finansavimo ir balsų pirkimo, o esminiai klausimai liko antrame plane. Paskutinėmis dienomis prieš balsavimą PJD ir svarbiausia jos konkurentė RNI aršiai kritikavo viena kitą.

Marokas nuo 2011 metų turi naują konstituciją, kuri parlamentui ir vyriausybei suteikia gerokai didesnius įgaliojimus nei iki tol. Tačiau svarbiausius sprendimus daugelyje pagrindinių sričių ir toliau priima karalius.