„Vaizdo įrašas, kuriame matyti suimti asmenys... prisiekiantys ištikimybę „Daesh“, buvo įrašytas savaitė iki nusikalstamos veikos, kurią tiriame, įvykdymo“, – pareiškė prokuroras, pavartodamas arabišką „Islamo valstybės“ pavadinimą. Vyriausybės atstovas spaudai Mustapha Khalfi turisčių nužudymą pavadino „kriminaliniu ir teroristiniu aktu“, o premjeras Saadeddine'as El Othmani pareiškė, jog tai yra „dūris į nugarą Marokui ir marokiečiams“. Vyriausybės vadovas turėjo galvoje neigiamą žmogžudysčių poveikį šios Šiaurės Afrikos šalies gyvybiškai svarbiam turizmo sektoriui, kurio indėlis į Maroko BVP sudaro apie 10 procentų. Įtariamieji buvo areštuoti Marakeše. Pirmadienį šiame mieste buvo sulaikytas ir pirmas įtariamasis. Jis buvo suimtas kelios valandos po to, kai Aukštojo Atlaso kalnyne buvo aptikti moterų lavonai, ir įtariamas priklausęs islamo ekstremistų grupuotei. „Įtariamieji areštuoti“, ir tyrėjai šiuo metu nagrinėja galimą teroristinį motyvą, apie kurį leidžia kalbėti įrodymai bei faktai, nurodė centrinis ikiteisminių tyrimų biuras. 24 metų danė Louisa Vesterager Jespersen ir 28 metų norvegė Maren Ueland (Maren Iuland) buvo atvykusios į Maroką mėnesio trukmės atostogų. Jų kūnai buvo aptikti pirmadienį atokioje kalnuotoje vietovėje, kelios valandos kelio nuo turistinio Imlilio kaimo. Ten žygeivės buvo pasistačiusios palapinę. Pirmadienį skurdžiame pagrindinio šalies miesto Marakešo rajone areštavę pirmą įtariamąjį, pareigūnai ėmė aktyviai tirti terorizmo versiją. „Radikalių islamistų versija neatmesta dėl pirmo areštuoto įtariamojo asmenybės ir kitų trijų įtariamųjų“, susijusių su islamo radikalų aplinka, naujienų agentūrai AFP trečiadienį sakė apie tyrimą gerai informuotas šaltinis. Tyrėjai išplatino trijų areštuotųjų – Rachido Afatti, Ouaziado Youneso ir Ejjoudo Abdessamado – nuotraukas.

