Maroke traukiniui nulėkus nuo bėgių žuvo mažiausiai šeši žmonės

„Mūsų naujausiais skaičiavimais, traukiniui nulėkus nuo bėgių žuvo šeši žmonės ir dar 86 buvo sužeisti; jų būklė sunki“, – sakė karalystės nacionalinės geležinkelių kompanijos ONCF vadovas Mohamedas Rabie Khlie. „Buvo pradėtas tyrimas, kad nustatytume nelaimės priežastis“, – pridūrė jis. Naujienų agentūros AFP fotografas iš įvykio vietos pranešė, kad gelbėtojai traukia nukentėjusiuosius ir žuvusiųjų kūnus iš apsivertusio traukinio. Socialiniuose tinkluose išplito nuotraukos, kuriose matomi ant bėgių nuvirtę vagonai. Nelaimė įvyko apie 20 km į šiaurę nuo Rabato, tarp Kenitros ir Salės miestų, informavo vietos žiniasklaida. Pranešama, kad tarp žuvusiųjų yra ir traukinio mašinistas. Karalius Mohammedas VI sakė, kad bus apmokėtos per šią nelaimę žuvusių žmonių laidotuvių bei sužeistųjų gydymo išlaidos.

