Kiti įtariamųjų dėl dviejų turisčių – danės ir norvegės – nužudymo tebeieškoma, nurodė ministerija. Moterų kūnai su pjautinėmis žaizdomis kakluose buvo aptikti pirmadienį atokioje kalnuotoje vietovėje, maždaug už 10 km nuo turistinio Imlilio kaimo Aukštojo Atlaso kalnyne. Iš Imlilio rengiami turistiniai žygiai pėsčiomis į Tubkalio kalną – aukščiausią viršukalnę Šiaurės Afrikoje. Įtariamasis buvo sulaikytas Marakeše, esančiame maždaug už 60 km į šiaurę nuo Imlilio, nurodė VRM. 24 metų danei Louisai Vesterager Jespersen buvo „perrėžta gerklė“, sakė jos motina Helle Petersen, kurią cituoja Danijos laikraštis „B.T.“ Anot moters, merginos artimieji ragino ją nevykti į Maroką „dėl chaotiškos padėties“ toje šalyje. L. Vesterager Jespersen paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ rašoma, kad ji Norvegijoje mokėsi kelionių gido profesijos. Kita auka, anot Maroko žiniasklaidos, buvo 28-erių. Suradus moterų kūnus regione buvo imtasi papildomų priemonių saugumui užtikrinti ir laikinai sustabdyti žygiai pėsčiomis.

