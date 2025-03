Markas Carney prisaikdintas Kanados premjeru

Manoma, kad per rinkimus dominuos D. Trumpo keliamos grėsmės.

M. Carney, kuris per ceremoniją Otavoje buvo prisaikdintas 24-uoju Kanados premjeru, yra apibūdinęs D. Trumpo poziciją kaip rimčiausią iššūkį, su kuriuo Kanada susidūrė per ilgą laiką. „Viskas mano gyvenime paruošė mane šiai akimirkai“, – sekmadienį po pergalės Liberalų partijos vadovybės rinkimuose nurodė M. Carney.

Anksčiau jis dirbo investiciniame banke „Goldman Sachs“ ir per 2008-2009 m. finansų krizę ėjo Kanados banko valdytojo pareigas. Be to, su balsavimu dėl „Brexito“ susijusių neramumų akivaizdoje jis vadovavo Anglijos bankui.