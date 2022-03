Anot mero, uostamiestis yra labai, labai sunkioje apgulties stadijoje.

„Vyksta nepaliaujamas gyvenamųjų kvartalų apšaudymas, lėktuvai mėto bombas ant gyvenamųjų rajonų“, – merą cituoja naujienų agentūra AP.

Be to, civiliai, net miestą paliekančios moterys ir vaikai, buvo apšaudomi.

Rusijos agresorių pajėgos imasi kraupiausių naikinimo primonių, norėdamos atkirsti Ukrainą nuo šios strategiškai svarbios jūros jungties, praneša BBC. Apšaudymas vyko net ir susitarus dėl paliaubų, kad būtų galima masiškai evakuoti gyventojus, tačiau tai sukėlė tik didžiulį chaosą.

Mieste – lavonai ir chaosas

„Padėtis labai sudėtinga“, – sakė V. Boičenka šeštadienį „YouTube“ kanale paskelbtame interviu, kurį skelbia news.sky.com.

Anot A. Boičenkos, Mariupolyje, kuriame gyvena beveik 400 tūkst. gyventojų, jau penkias dienas nėra elektros. „Visos mūsų šiluminės pastotės priklauso nuo šios elektros energijos tiekimo, todėl atitinkamai esame be šildymo“, – sakė jis.

