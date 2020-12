Manė, kad įveikė COVID-19 – dabar sulaukia labai gūdžių signalų

Po daugiau nei 250 dienų, per kurias neužfiksuota nė vienos vietinės koronaviruso infekcijos, Taivanas gruodžio 22 d. pranešė apie pirmąjį atvejį šalyje, nutraukusį ilgiausią pasaulyje laikotarpį be viruso. Tą pačią dieną Tailandas užfiksavo 427 naujus atvejus – stulbinantis infekcijų šuolis šalyje, kuri dar rugsėjį skelbė šimtą dienų išgyvenusi be vietinių infekcijų.

„Deja, šalyse, kuriose iš tiesų buvo labai nedaug užsikrėtimų ir kurios, atrodė, jau faktiškai eliminavusios virusą, jis ir vėl labai lengvai sugrįžta, – sakė Peteris Collignonas, Australijos nacionalinio universiteto Medicinos mokyklos (Kanbera) infekcinių ligų profesorius. – Man kelia nerimą tai, kad kai naudojamas terminas „eliminavimas“, žmonės mano, kad jo nebėra ir kad jie gali grįžti prie savo įprastos veiklos ir nesilaikyti jokių apribojimų.“

Azijos-Ramiojo vandenyno regionas didžiąja dalimi išvengė nesuvaldomų protrūkių, kurie ir toliau persekioja Jungtines Valstijas ir Europą, tačiau pandemijos tąsa kitose pasaulio vietovėse reiškia, kad ji gali atsikartoti ten, kur užkratas vietiniu mastu buvo suvaldytas, net palikus galioti sienų suvaržymus ir privalomus karantinus.

Taivano atvejis siejamas su moterimi, kuri turėjo kontaktą su oro linijų pilotu, neseniai atvykusiu iš Jungtinių Valstijų; tuo tarpu židinys Sidnėjuje – taip pat pratrūkęs po kelių mėnesių su vos kelias vietiniais infekcijų atvejais, – greičiausiai siejamas su viešbučio, kuriame karantinuojami iš užsienio grįžę žmonės, darbuotoju.



Japonija, Korėja

Prasidedant žiemai, pakartotiniai protrūkiai fiksuojami ir kitose regiono dalyse, kurios žinomos kaip sėkmingai pažabojusios virusą. Pietų Korėja ir Japonija sugebėjo sukontroliuoti atvejų kilimą iki suvaldomo lygio beveik visus metus, neįvesdamos karantinų ar kitų suvaržymų, kaip kad tą darė kitos šalys.

Dabar jos susiduria su rekordiniais infekcijų šuoliais, nes ankstesnę strategiją apsunkina žmonių nuovargis nuo pandemijos ir jų migracija uždarose erdvėse atvėsus orams.

Šalims, kurioms pavyko pasiekti minimalaus arba nulinio viruso plitimo, gali tekti taikyti daug griežtesnę kontrolę norint išlaikyti atvejų mastą ties nuliniu lygiu, sakė P. Collignonas.

Ši strategija buvo taikoma tokiose šalyse kaip Kinija, Australija ir Naujoji Zelandija – jos įvedė kai kurias itin griežtas priemones židiniams išnaikinti. Gyvenimas tose šalyse didžiąja dalimi normalizavosi, nors kaukės kai kur vis dar dėvimos, pavyzdžiui, Pekine, o australams vis dar draudžiama keliauti už šalies ribų.

Užuot siekus visiškai išnaikinti virusą, sakė P. Collignonas, galbūt geriau pasistengti išlaikyti infekcijų mastą ties žemu lygiu. Tokiu atveju „gyventojai ir toliau laikytųsi fizinio atstumo, neitų į darbą sirguliuodami, vengtų kontaktuoti su šeimos nariais sirgdami ir dėvėtų kaukes, nes virusas, panašu, vis dar plinta visuomenėje“, sakė jis.



Kelionių rizika

Anot P. Collignono, koronaviruso krizė tęsis dar dvejus-trejus metus, net pradėjus skiepijimą vakcinomis, kurios, kaip pažymi profesorius, galbūt labiau veiksmingos norint neleisti užsikrėsti pasiskiepijusiam asmeniui nei siekiant sustabdyti viruso plitimą.

„Galite būti daugiau mažiau saugūs savo šalyje, – sakė jis. – Bet vos tik nutarsite keliauti, vis tiek susidursite su rizika.“

Atsinaujinančių protrūkių visuomenėje galimybė gali niekais paversti kai kurias ligšiolines sėkmės istorijas. Taivanas užima antrą poziciją „Bloomberg“ sudarytame COVID atsparumo reitinge, atspindinčiame atspariausias vietoves COVID eroje; Tailandas užima 14-ąją vietą iš 53 vertinamų ekonomikų, naujoji Zelandija, kuri atvirai skelbia vykdanti viruso eliminavimo strategiją, pirmauja sąraše.

Viruso protrūkiams atsikartojant, šiose vietovėse ir vėl gali būti įvedami tam tikri ribojimai judėjimui. Prieš pat pakartotinį viruso smūgį Tailandas sušvelnino apribojimus keliautojams iš 56 šalių, įskaitant Jungtines Valstijas, Japoniją ir Singapūrą, taip stengdamasis atgaivinti sušlubavusį šalies turizmo sektorių prieš prasidedant šventinio sezono pikui. Taivanas pranešė svarstysiantis galimybę sugriežtinti kontrolės priemones skrydžių įguloms.



Vakcinacijos svarba

Pietų Korėjoje, kurios elitinės testavimo-kontaktų atsekimo praktikos tapo pasauliniu modeliu, sveikatos apsaugos sistemos pareigūnai pripažino, kad naujausias protrūkis smarkiai apsunkino kovą su virusu, nes nedideli infekcijų židiniai daug sparčiau plinta visoje šalyje.

„Nuo šiol nuolat gyvensime su virusu, jis nebus eliminuotas, – sakė Nigelis Mcmillandas, Grifito universiteto „Menzies Health Institute Queensland“ instituto infekcinių ligų ir imunologijos programos direktorius. – Čia svarbūs tokie dalykai kaip nuolatinis testavimas, kontaktų atsekimas ir artimų kontaktų izoliavimas, atvykstančių užsienio lankytojų, jūreivių ir skrydžių įgulos karantinavimas“.

„Vakcinacijos dėka galiausiai ši liga taps kažkuo panašiu į gripą“, – sakė N. Mcmillandas.