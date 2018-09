„Norėtume, kad įvyktų beveik neįmanoma – kad JK surengtų dar vieną referendumą“, – BBC radijui sakė J. Muscatas. „Manau, dauguma iš mūsų sveikintų situaciją, kai britai turėtų galimybę pažvelgti iš perspektyvos, pamatyti, dėl ko suderėta, pamatyti galimybes ir tuomet galutinai nuspręsti“, – sakė jis. J. Muscato poziciją pakartojo ir Čekijos premjeras Andrejus Babišas, kuris sakė, jog paremtų dar vieną Britanijos balsavimą dėl narystės ES. A. Babišas pridūrė, kad jį „sukrėtė“ 2016 metų birželį priimtas britų sprendimas išstoti iš bloko, dar labiau pailginęs ir taip netrumpą Europos problemų sąrašą. „Brexit“ turi įvykti kitų metų kovą. „Man labai nepatinka, kad JK traukiasi, tad galbūt būtų geriau surengti dar vieną referendumą ir galbūt žmonės tuo tarpu... galėtų pakeisti savo nuomonę, – sakė jis. – Todėl, kad tada problemą išspręsime gana greitai.“ Iki planuojamo Britanijos išstojimo likus pusmečiui, vis garsiau raginama surengti antrą referendumą. Tam pritaria vis daugiau centro politikų. Kampanija už antrą balsavimą taip pat sulaukė didelės finansinės paramos, įskaitant vengrų kilmės JAV milijardieriaus George'o Soroso paramą. Vasarą visoje Britanijoje įvyko virtinė renginių paramai sutelkti. Tačiau vyriausybė nepritaria antram referendumui, o pagrindinė opozicinė Leiboristų partija raginimų surengti balsavimą neremia, nors neatmeta tokios galimybės. Pasak proeuropietiškos grupės „Best for Britain“, Maltos ir Čekijos lyderių pareiškimai rodo, kad „JK vis dar turi laiko pasitikrinti (atsiklausiant) žmonių, ar jie vis dar nori „Brexit“.“ Grupės vadovė Eloise Todd pridūrė: „Laikas suteikti žmonėms – ne politikams – paskutinį žodį dėl „Brexit“.“

