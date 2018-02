Atvykimo ir išvykimo salėse sklindant dūmams keleiviai buvo evakuoti iš oro uosto, pranešė naujienų agentūros AFP reporteris. Ugniagesiai dvi valandas gesino nedidelį gaisrą, kuris prasidėjo maždaug 13 val. 15 min. vietos laiku. Jokie žmonės nenukentėjo. Oro uosto operatoriai pranešė, kad buvo atidėta 10 skrydžių iš šio oro uosto. Vėliau internete buvo paskelbta, kad darbas atnaujinamas. Pasak oro uosto, gaisras kilo nedidelio akvariumo, esančio atvykimo salėje, siurblinėje. „Terminalo darbas dabar atnaujinamas“, – sakoma vėlyvą popietę paskelbtame pareiškime. Šimtams keleivių teko stovėti lauke prie oro uosto. Vienas skrydis į netoli esančią Kataniją Sicilijoje turėjo išskristi vėluodamas 11 valandų, rodė išvykimo tvarkaraštis. Taip pat vėlavo skrydžiai į Stokholmą, Kiprą, Krokuvą, Londono Gatviko oro uostą, Dubliną. Iš Didžiosios Britanijos Hitrou ir Gatviko oro uostų į Maltą skridę lėktuvai buvo nukreipti į Kataniją.

