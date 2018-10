Gelbėjimo tarnybų atstovė spaudai sakė, kad keturi žmonės žuvo Sant Ljorenso mieste, esančiame maždaug už 60 km į rytus nuo Maljorkos Palmos. Dar vienas žmogus nuskendo Siloto miestelyje, pranešė žiniasklaida. Potvynio užkluptame rajone dirba daugiau nei 100 gelbėtojų, prie kurių artimiausiu metu prisijungs 80 karių su septyniomis transporto priemonėmis. Ispanijos meteorologijos agentūra informavo, kad antradienį vakare per keturias valandas iškrito 22 cm lietaus. The rain in Spain.#Mallorca pic.twitter.com/PVFy3INXb0

