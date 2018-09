Per televizijos tiesiogiai transliuotą spaudos konferenciją sostinėje Malėje A. Yameenas, kurio visas vardas – Abdulla Yameenas Abdul Gayoomas, pareiškė: „Žinau, kad dabar turiu atsistatydinti.“ Anksčiau pirmadienį Rinkimų komisija paskelbė negalutinius rezultatus, rodančius, kad ilgametis įstatymų leidėjas Ibrahimas Mohamedas Solihas laimėjo surinkęs 58,3 proc. balsų. Maldyvų demokratų partijos (MDP) kandidato pergalė buvo netikėta. Opozicija baiminosi, kad A. Yameen suklastos rinkimų rezultatus savo naudai. Dabartinis lyderis nuo savo išrinkimo 2013 metais griežtai triuškino bet kokį politinį nepaklusnumą ir įkalino savo varžovus bei Aukščiausiojo Teismo teisėjus.

