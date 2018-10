A. Yameeno Maldyvų pažangos partijos (PPM) teisininkai žurnalistams sakė turintys įtarimų, kad nepriklausoma rinkimų komisija suklastojo rugsėjo 23-osios rinkimų rezultatus. „Mes peržiūrėjome daugybę prezidento A. Yameeno šalininkų pateiktų skundų ir nusprendėme teikti šį ieškinį“, - žurnalistams sakė prezidento vyriausiasis teisininkas Mohamedas Saleemas. „Taigi, susiklosčius tokiai padėčiai prezidentas A. Yameenas nusprendė, kad reikia pateikti šį skundą, ginant jo šalininkų teises“, - pridūrė jis. Kol kas neaišku, ar Aukščiausiasis Teismas priims nagrinėti šią peticiją. Indijos vandenyno salyne, kur dėl įtakos varžosi Indija ir Kinija, prezidento rinkimus laimėjo Ibrahimas Mohamedas Solihas. Už jį balsavo 58,4 proc. rinkėjų. Iki rinkimų mažai kam žinomą I. M. Solihą palaikė visos opozicinės partijos. A. Yameenui nepavyko laimėti, nors visi pagrindiniai jo varžovai yra įkalinti arba gyvena tremtyje užsienyje, o opozicija praktiškai neturėjo prieigos prie žiniasklaidos. Iš pradžių regiono supergalios Indijos ir kitų valstybių spaudžiamas A. Yameenas nenoriai pripažino savo pralaimėjimą, tačiau viešai paragino savo šalininkus nesutikti su rinkimų rezultatais. Jeigu teismas neįsikiš, A. Yameenas lapkričio 17 dieną turi perduoti valdžią I. M. Solihui, užbaigdamas savo penkerių metų kadenciją.

