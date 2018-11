Hassano al Kontaro padėtis didelio dėmesio sulaukė jam socialiniuose tinkluose papasakojus, kaip jis Kvala Lumpūro tarptautinio oro uosto 2-ajame terminale maitinasi paaukotu oro linijų maistu, prausiasi ir kerpasi tualetuose. Vyras ten buvo įstrigęs nuo kovo: dėl vizos problemų jam nebuvo leista patekti į Malaiziją ir jis negalėjo išvykti į kitas šalis. Praėjusį mėnesį jį sulaikė imigracijos pareigūnai. „Žinau, kad atrodau kaip žmogus, pabėgęs iš akmens amžiaus, viduramžių. Dėl to apgailestauju“, – pirmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame vaizdo įraše šypsodamasis sakė 36 metų vyras. Jis atrodė pavargęs ir glostė savo vešlią barzdą. „Pastarieji aštuoneri metai man buvo sunki, ilga kelionė. Pastaruosius 10 mėnesių buvo labai sunku ir šalta“, – sakė jis. Malaizijos pareigūnai anksčiau skelbė, kad tarsis su Sirijos pareigūnais dėl jo deportavimo atgal į karo draskomą tėvynę. Tačiau vyro advokatas Andrew Brouweris sakė, kad jie pirmadienį atvežė H. al Kontarą tiesiai į Kvala Lumpūro oro uostą, o paskui jis buvo įsodintas į lėktuvą ir išskrido į Vankuverį. Pasak A. Brouwerio, Kanada jo klientą pripažino pabėgėliu ir pagal pabėgėlių rėmimo programą suteikė jam leidimą nuolat gyventi šalyje. „Mes, žinoma, buvome labai patenkinti, kad Malaizija, regis, sutiko ir laikėsi tarptautinių įstatymų“, – sakė jis. H. al Kontaras nėra vienintelis prieglobsčio prašytojas, ilgam laikui įstrigęs kokiame nors oro uoste. 2015 metais viena irakiečių šeima dagiau kaip du mėnesius praleido tuščioje rūkymo kabinoje Maskvos oro uoste ir maitinosi keleivių atneštu maistu bei vandeniu. H. al Kontaro atvejis taip pat primena 2004 metų filmą „Terminalas“ (The Terminal), kuriame Tomo Hankso veikėjas žlugus jo šalies vyriausybei ir nustojus galioti jo dokumentams įstringa Niujorko oro uoste.

