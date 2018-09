Malaizijos kovos su korupcija komisija paskelbė pareiškimą, kad sulaikė Najibą Razaką vykdydama tyrimą dėl 1MDB ir „2,6 mlrd. ringitų (537 mln. eurų) patekimo į jo asmeninę sąskaitą“. Įtarimai, kad Najibas Razakas ir jo bičiuliai iš valstybinio fondo išgrobstė didžiules sumas, buvo svarbus veiksnys per gegužę įvykusius rinkimus, kai daug metų valdžiusi jo koalicija netikėtai pralaimėjo reformas žadančiam Mahathiro Mohamado aljansui. Najibas Razakas buvo areštuotas ir anksčiau. Tada jam buvo pateikti septyni kaltinimai, susiję su įtarimais, kad jis iš vieno buvusio 1MDB padalinio pasisavino maždaug 8,5 mln. eurų. Tačiau šio trečiadienio areštas yra tiesiogiai susijęs su vienu skandalingiausių įtarimų, kad prieš itin atkaklius 2013 metų rinkimus didžiulės sumos iš minimo fondo plaukė į jo banko sąskaitas. Šie 2015 metais pasirodę įtarimai smarkiai pakurstė seną skandalą, įtraukusį Najibą Razaką ir jo aplinkos žmones. Ketvirtadienį po pietų Najibas Razakas stos prieš teismą ir išklausys kaltinimus, nurodė kovos su korupcija komisija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.