Malaizijoje per sprogimą prekybos centre žuvo trys žmonės

Ugniagesiai mano, kad sprogimą sukėlė ne bomba. Incidentas įvyko rytinėje Saravako valstijoje. Oficialioji naujienų agentūra „Bernama“ pranešė, kad sprogimą galėjo sukelti dujų nuotėkis iš baliono. Valstijos sostinės Kučingo ugniagesių-gelbėtojų departamento vadovas Wanas Abdul Mubinas naujienų agentūrai AFP sakė, kad apie įvykį buvo pranešta maždaug 7 val. 37 min. Grinvičo (9 val. 37 min. Lietuvos) laiku. „Į įvykio vietą nusiuntėme 39 pareigūnus. Tiriame sprogimo priežastį. Tai viena didžiausių pastarųjų metų tragedijų valstijoje. Tačiau tai ne bomba“, – sakė jis. „Radome trijų vyrų palaikus. Padėjome evakuoti 24 sužeistus žmones į valstybinę ligoninę netoliese“, – pridūrė jis. Pasak Wano Abdul Mubino, sprogimas įvyko netoli vienos remontuojamos parduotuvės apatiniame centro aukšte. Po sprogimo nufilmuotoje medžiagoje matyti sugriautas pastato fasadas ir pagalbos šaukiantys žmonės.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.