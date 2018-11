Langkavio salos policijos viršininkas Mohamedas Iqbalas Ibrahimas nurodė, kad du vyrai ir dvi moterys buvo sulaikyti savo viešbutyje antradienį, policijai sulaukus nusiskundimų dėl jų veiklos. Pareigūnai iš jų konfiskavo 47 rašiklius su Biblijos citatomis ir dar 336 užrašų knygeles su Biblijos tekstais. Policija trečiadienį gavo teismo leidimą septynioms paroms, kol vyks tyrimas, suimti minėtus užsieniečius. Tarp suimtųjų yra sutuoktinių pora. Pasak Mohamedo Iqbalo Ibrahimo, suomiai, kurių amžius – nuo 37 iki 60 metų, į Langkavį atvyko sekmadienį ir ketvirtadienį turėjo išvykti. Atliekamas tyrimas dėl įtariamo religinės nesantaikos kurstymo ir jiems išduotuose vizose numatytų apribojimų nesilaikymo musulmoniškoje Malaizijoje.

