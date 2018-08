Rentgenografijos tyrimams skirtas prietaisas dingo vežamas rugpjūčio 10 dieną už sostinės Kvala Lumpūro, skelbia laikraštis „The New Straits Times“. Pareigūnai būgštauja, kad šis radioaktyvaus iridžio turintis prietaisas nepatektų į kovotojų rankas ir nebūtų panaudotas „užterštos bombos“ gamybai, rašoma laikraštyje. Dėl šio įvykio pradėtas tyrimas, pranešė vietos policijos viršininkas Mazlanas Mansoras naujienų agentūrai AFP. Daugiau informacijos jis nepateikė. Vidaus reikalų ministro pavaduotojas Azisas Jammanas patvirtino šį incidentą, tačiau patikino, kad „viskas yra kontroliuojama“. „Kol kas nėra dėl ko nerimauti“, - sakė jis interviu laikraščiui „The Star“. Kompanija, kuriai priklausė 23 kg sveriantis didelio cilindro formos prietaisas, jį naudojo ieškodama įtrūkimų metale, atlikdama įvairius patikrinimus energetikos ir transporto sektoriuose. Vežamas iš Serembano miesto į kompanijos biurą prietaisas dingo. Iš pradžių pareigūnai sulaikė jį gabenusius du kompanijos technikus, kurie ir pranešė apie jo dingimą, informavo žiniasklaida. Tačiau netrukus darbuotojai buvo paleisti, pareigūnams neradus įrodymų, siejančių juos su prietaiso dingimu.

