Tai didžiausias areštuotų žmonių skaičius pastaraisiais mėnesiais. Įtariamieji buvo areštuoti per trečiadienio reidą skambučių centre prabangių biurų rajone Kvala Lumpūre, pranešė komercinių nusikaltimų tyrimų vadovas Amaras Singhas. Pasak jo, tarp sulaikytųjų yra 14 metų malajietis. Policija taip pat konfiskavo 169 mobiliuosius telefonus ir 114 nešiojamųjų kompiuterių, priklausiusių šiam sindikatui, kuris, kaip manoma, susižerdavo milijonus ringitų per mėnesį. Malaizijos policija bendradarbiauja su kolegomis Kinijoje ir aiškinasi tikslias sumas. Kol kas taip pat neaišku, kaip elgtis su sukčiais, nes visos jų aukos yra kinai, sakė A. Singhas. Anksčiau Malaizija deportuodavo kinų sukčius į jų tėvynę teisti. Malaizijoje atsiranda ir daugiau tokių skambučių centrų. Pasak A. Singho, policija pastarosiomis savaitėmis pietinėje Džohoro valstijoje susėmė du kitus panašius sindikatus. Pareigūnas nurodė, kad jo darbuotojai neseniai buvo susitikę su su kolegomis Singapūre ir Honkonge, tartis, kaip pažaboti tokius kibernetinius nusikaltimus. Honkongo pareigūnai pranešė, kad vienu atveju buvo prarasti 95 mln. ringitų (19,65 mln. eurų), kuriuos išviliojo Malaizijoje įsikūrę telefoniniai sukčiai iš Nigerijos, sakė jis.

