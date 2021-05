„Mes fiksuojame infekuotųjų skaičiaus didėjimą, be to, į šalį skverbiasi naujos koronaviruso atmainos, todėl mums reikia laiko šiai dinamikai sustabdyti“, - sakoma vyresniojo ministro, gynybos ministro Ismailo Sabri Yaakobo pareiškime. Kartu jis pabrėžė, kad „nauji apribojimai skirsis nuo tų, kurie galiojo šalyje sausio-kovo mėnesiais“.

Pasak jo, „ekonominė veikla daugelyje sričių bus tęsiama“. Nors, patikslino ministras, „darbdaviai turi užtikrinti, kad darbo vietose būtų ne daugiau kaip 30 proc. darbuotojų“. Galiojant apribojimams, bus draudžiamos kelionės tarp miestų, rajonų ir valstijų be specialaus policijos leidimo. Be to, uždaromos švietimo įstaigos, išskyrus vaikų darželius.

Iš viso nuo pandemijos pradžios Malaizijoje užfiksuota beveik 448 tūkst. užsikrėtimo atvejų, mirė daugiau kaip 1,7 tūkst. infekuotųjų.