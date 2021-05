Tai sekmadienį per vaizdo konferenciją pranešė Malaizijos vyresnysis gynybos ministras Ismailas Sabri Yaakobas.

„Mes leidžiame tęsti veiklą 17-kai pagrindinių ekonomikos sektorių“, - sakė pareigūnas. Anot jo, „dauguma ekonominių objektų veiks nuo 8 val. iki 20 val.“. Ministras pabrėžė, jog „valdžia neįveda komendanto valandos, bet primygtinai ragina gyventojus po 20 val. neiti iš namų“.

Be to, pagal naujas taisykles, galiosiančias birželio 1-14 dienomis, „tik du žmonės iš vieno būsto galės vykti to, kas reikalingiausia, bet ne toliau kaip 10 kilometrų nuo savo namų“, patikslino Ismailas Sabri Yaakobas. Pasak jo, „kavinės ir restoranai dirbs, bet patiekalus bus galima tik išsinešti“.

Pastarosiomis dienomis Malaizijoje fiksuojamas rekordinis infekuotųjų skaičiaus prieaugis. Pavyzdžiui, šeštadienį užsikrėtimo atvejų skaičius per parą pirmą kartą viršijo 9 tūkst.