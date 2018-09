„Balsuoti referendume yra teisė, o ne pareiga“, – sakydamas kalbą per Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesiją pabrėžė jis. „Rugsėjo 30-ąją neisiu balsuoti ir žinau, kad jūs, mano bendrapiliečiai, priimsite panašų išmintingą sprendimą“, – sakė G. Ivanovas. Makedoniečiai sekmadienį balsuos, ar pakeisti oficialų šalies pavadinimą į „Šiaurės Makedoniją“, siekiant išspręsti 27 metų senumo ginčą su kaimynine Graikija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.