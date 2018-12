G. Ivanovas, jau seniai kritikuojantis susitarimą dėl šalies pavadinimo pakeitimo, dar kartą prieš jį pasisakė savo metinėje kalboje parlamento nariams. Jis tvirtino, kad pagal šį susitarimą Makedonija sumokės „didžiausią kainą“ – nacionalinės tapatybės „ištrynimu“. Makedonijoje pagrindinė vykdomoji valdžia priklauso premjerui, o prezidento galios yra ribotos. Valdančiosios kairiosios koalicijos įstatymų leidėjai G. Ivanovo kalbą kelis kartus pertraukė nepritariančiais šūksniais. Skopjė ir Atėnai birželį susitarė užbaigti dešimtmečius trukusį ginčą dėl Makedonijos pavadinimo. Graikija argumentuoja, kad Makedonijos pavadinimas priklauso tik jos šiaurinei Makedonijos provincijai, ir kaltina Balkanų kaimynę turint teritorinių ambicijų.

