Sumenkintas mažo rinkimų aktyvumo, sekmadienį vykęs patariamasis referendumas dėl Makedonijos pervadinimo turi būti ratifikuotas dviejų trečdalių balsų parlamente dauguma. Z. Zajevui ir jo koalicijos partneriams trūksta keliolikos pritarinčiųjų opozicijos balsų, kad Makedonija pagal susitarimą su Graikija būtų pervadinta į Šiaurės Makedoniją.

