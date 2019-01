Parlamento pirmininkas Talatas Xhaferi sakė, kad per balsavimą 81 deputatas nubalsavo už pavadinimo pakeitimą. Tokiu būdu buvo pasiekta konstitucijos reikalaujama dviejų trečdalių balsų dauguma 120 vietų parlamente. Dabar tolesnė šio proceso eiga priklauso nuo Atėnų, nes pavadinimo pakeitimas įsigalios tik pritarus Graikijos parlamentui. Atėnai žadėjo nebeblokuoti Skopjės pastangų įstoti į NATO ir ES, kai tik Makedonija pakeis savo pavadinimą. Graikija nuo 1991 metais įvykusio buvusios Jugoslavijos respublikos atsiskyrimo tvirtina, kad pavadinimas „Makedonija“ gali reikšti teritorines pretenzijas į jos šiaurinę Makedonijos provinciją, kur gimė Aleksandras Makedonietis, taip pat į antikinį graikų paveldą, nors Skopjė tai neigė.

