„Turime sutartį, akivaizdžiai visiems laikams apibrėžiančią mūsų tapatybę, mūsų makedonų kalbą“, - prieš balsavimą sakė ministras pirmininkas Zoranas Zajevas, ragindamas jai pritarti.

Už sutartį dėl Makedonijos pavadinimo pakeitimo balsavo 69 iš 120 vietų parlamento narių. Tačiau opozicijoje esantys nacionalistai balsavime nedalyvavo.

Šalies pavadinimo pakeitimui dar turi pritarti rinkėjai vėliau įvyksiančiame referendume.

Jeigu visuomenė palaikys šį sprendimą, Makedonijos vyriausybė turės keisti konstituciją. Tai yra pagrindinis Graikijos reikalavimas. Susitarimą taip pat turi ratifikuoti Graikijos parlamentas.

Nacionalistinė Makedonijos vidaus revoliucinė organizacija-Demokratine partija už Makedonijos nacionalinę vienybę (VMRO-DPMNE) ne kartą perspėjo nepritarsianti Makedonijos pavadinimo pakeitimui, nes tai esą pakenktų nacionaliniam identitetui.

Preliminarią sutartį dėl pavadinimo keitimo Graikijos ir Makedonijos premjerai pasirašė Psaradeso miestelyje, esančiame netoli Prespos ežero, prie šiaurinės Graikijos sienos. Jame numatyta, kad šalis ateityje bus vadinama Šiaurės Makedonijos Respublika.

Skopjė viliasi, kad mainais už šią sutartį birželio pabaigoje vyksiančiame ES viršūnių susitikime bus paskelbta jos narystės derybų pradžios data, o liepos viduryje rengiamame NATO viršūnių susitikime ji sulauks kvietimo prisijungti prie Šiaurės Atlanto aljanso.

Z. Zajevas trečiadienį patvirtino gavęs NATO politinius sprendimus priimančios institucijos pranešimą, kad į liepos mėnesį vyksiančio viršūnių susitikimo darbotvarkę yra įtrauktas kvietimo Makedonijai tapti Aljanso nare klausimas.

Graikijos ministras pirmininkas Aleksis Cipras savaitgalį priminė, kad Makedonija turės pakeisti savo konstituciją ir tam reikės dviejų trečdalių rinkėjų pritarimo. Neįvykdžius šios sąlygos, Skopjė kelias į narystę NATO ir ES bus vėl blokuojamas.

Nuo 1991 metų Atėnai atsisako pripažinti konstitucijoje įtvirtintą savo kaimynės pavadinimą „Makedonijos Respublika“, būgštaudami, kad tai galėtų paskatinti teritorines pretenzijas.

Graikija šią mažytę valstybę, neturinčią priėjimo prie jūros, iki šiol pripažino jos laikinu pavadinimu – kaip Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (angl. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM). Būtent šiuo pavadinimu Makedonija 1993 metais buvo priimta ir į Jungtines Tautas.