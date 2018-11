Nikola Grujevskis yra laikomas artimu Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Vengrijos vyriausybė antradienį pranešė, kad prašymą laiko „grynai teisiniu klausimu“, o Makedoniją - „strategine partnere ir svarbia sąjungininke“. Vengrijos opozicinės partijos reikalauja, kad V. Orbano vyriausybė atmestų šį prieglobsčio prašymą ir išduotų N. Grujevskį Makedonijai. V. Orbano biuras nurodė, kad Vengrijoje N. Grujevskis planuoja prašyti pabėgėlio statuso. N. Grujevskis, vadovavęs Makedonijos vyriausybei 2006-2016 metais, gegužę buvo nuteistas už tai, kad asmeninėms reikmėms naudojosi vyriausybiniu prabangiu 600 tūkst. eurų kainuojančiu automobiliu „Mercedes“. Spalio mėnesį Skopjės teismas patvirtino šį žemesnės instancijos teismo nuosprendį.

