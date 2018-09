Prasidėjus kampanijai politikai gali sakyti kalbas, rengti mitingus ir skelbti su referendumu susijusią reklamą žiniasklaidoje. Makedoniečiai balsuos dėl pasiūlymo pakeisti šios buvusios Jugoslavijos respublikos pavadinimą į „Šiaurės Makedoniją“ ir taip užbaigti seną ginčą su kaimyne, NATO nare Graikija, kuriai pavadinimo „Makedonija“ vartojimas atrodo kaip pretenzija į jos pačios provinciją tuo pačiu pavadinimu. Siūlomas pakeitimas susidūrė su įnirtinga kritika abiejose valstybėse. Ir Makedonijoje, ir Graikijoje oponentai kaltina savo vyriausybes padarius pernelyg daug nuolaidų kaimynei.

