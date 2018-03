Tiltas jungęs Floridos tarptautinio universiteto pastatą su studentų miesteliu, buvo pastatytas tik prieš kelias dienas. „Radome iki keturių aukų – keturi žuvę“, – per spaudos konferenciją sakė Majamio-Deido apygardos ugniagesių vadas Dave Downey. Vietos mero pavaduotojas Maurice'as Kempas sakė, kad paieškos dar nebaigtos. „Majamio-Deido apygarda ir mūsų partnerių agentūros... karštligiškai dirbo paieškų ir gelbėjimo režimu, kad įsitikintų, kiek yra aukų ir išgelbėtų, kiek galime“, – M. Kempas sakė žurnalistams. „Toliau dirbsime šiuo režimu, kol įsitikinsime, kad nėra daugiau išgyventi galėjusių aukų, ir kažkuriuo metu pereisime prie tyrimų ir atstatymo režimo, bet kol kas to nepasiekėme“, – aiškino jis. Majamio-Deido ugniagesių ir gelbėjimo skyriaus vadovas Paulas Estopinanas anksčiau sakė, kad netikėtai sugriuvus 950 tonų gelžbetoniniam tiltui buvo prispausti mažiausiai aštuoni automobiliai. Šis viadukas buvo pastatytas tik praeitą šeštadienį, o jį atidaryti planuota 2019 metais. Įvykio vietoje tuojau po griūties atsidūrusi Isabella Carrasco pasakojo televizijai CNN, kad kai kurie automobiliai buvo „visiškai sutraiškyti“ ir kad „visur buvo daugybė nuolaužų“. Liudininkė sakė mačiusi, kaip viena moteris ištrūko iš automobilio, kuris buvo „tiesiog prignybtas“, o gelbėtojai gatvėje mėgino atgaivinti kitą žmogų. Sukrėstas vairuotojas Lynnellas Collinsas sakė CNN, kad jam ruošiantis pasukti į dešinę „visas statinys tiesiog nukrito“.

