Šis žingsnis, apie kurį per valstybinę televiziją pranešė vyriausiasis auditorius Elvis Amoroso, yra dar vienas prezidento Nicolas Maduro režimo bandymas užtildyti savo politinį priešininką J. Guaido, kurį laikinuoju Venesuelos prezidentu pripažįsta JAV ir dar 50 šalių. Pasak E. Amoroso, jo vadovaujama institucija nusprendė „įstatymo numatytam maksimaliam laikotarpiui uždrausti šiam piliečiui būti renkamam į viešąsias pareigas“. J. Guaido savo ruožtu pareiškė, kad šis sprendimas yra negaliojantis. „Jis (E. Amoroso) – ne vyriausiasis auditorius... Legitimus kongresas yra vienintelis, turintis teisę paskirti vyriausiąjį auditorių“, – teigė J. Guaido. Opozicijos kontroliuojamas Nacionalinis Susirinkimas – vienus rūmus turintis Venesuelos parlamentas – yra vienintelė N. Maduro nekontroliuojama institucija. Susiję straipsniai: Maskva pataria JAV išvesti pajėgas iš Sirijos prieš raginant Rusiją trauktis iš Venesuelos Trumpas Kremliui dėl karių Venesueloje pasakė griežtai, šis atsikirto Šalies Aukščiausiasis Teismas ir užpernai N. Maduro įsteigta lygiagrečiai veikianti teisėkūros struktūra nuolat priima sprendimus, atšaukiančius vyriausybei nepalankius Nacionalinio Susirinkimo sprendimus. Nacionalinis Susirinkimas savo ruožtu dažnai ignoruoja ar panaikina, delegatų teigimu, „neteisėto“ režimo sprendimus bei tvirtina, kad J. Guaido, remiantis konstitucija, yra tikrasis valstybės vadovas. Nors N. Maduro vyriausybė paiso neigiamomis pasekmėmis grasinančio Vašingtono perspėjimo nesuimti J. Guaido, opozicijos lyderio štabo vadovas praėjusią savaitę buvo apkaltintas „terorizmu“ ir uždarytas į areštinę. N. Maduro taip pat kaltina J. Guiado ir opoziciją surengus „teroro aktų“, dėl kurių didelė dalis Venesuelos šią savaitę trims dienoms buvo likusi be elektros tiekimo. Ketvirtadienį, panašu, jis buvo atnaujintas.

