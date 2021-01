Du žmonės žuvo, Dar keletas žmonių buvo sunkiai sužeisti, nurodė Ispanijos sostinės meras Jose Luisas Martinezas-Almeida.

„Atrodo, kad pastate įvyko dujų sprogimas“, – įvykio vietoje susirinkusiems žurnalistams sakė miesto administracijos vadovas.

Po sprogimo šešių aukštų name, esančiame Latinos rajone, trys viršutiniai pastato aukštai buvo smarkiai apgadinti, o Toledo gatvėje riogsojo daug nuolaužų.

Gelbėtojai teikė pagalbą keliems ant žemės gulėjusiems žmonėms, matyti visuomeninės televizijos TVE reportaže.

Pasak TVE, šalimais esanti mokykla tuo metu buvo tuščia, nes pamokos dar nebuvo atnaujintos po rekordiškai gausaus snygio sostinėje sausio 9-ąją.

Vietos gyventoja Leire Reparaz sakė naujienų agentūrai AP apie 15 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku išgirdusi garsų sprogimą, kai ėjo namo netoli Toledo vartų.

„Nežinojome, iš kur atskriejo tas garsas. Visi pagalvojome, kad iš mokyklos. Užlipome laiptais į mūsų pastato viršų ir pamatėme [sprogimo nuniokoto] pastato konstrukcijas ir daug pilkų dūmų“, – sakė 24 metų gyventoja.

Sprogimo priežastis kol kas nėra žinoma, spėjama, kad jis galėjo kilti dėl dujų nuotekio.

Big explosion in the centre of Madrid minutes ago. Unclear how many victims pic.twitter.com/Q4RSyCcG1J



Į įvykio vietą išsiųstos gausios ugniagesių ir greitosios pagalbos pajėos.

Televizijos kanalo TVE žiniomis, per sprogimą nukentėjo bent keli žmonės. „Telemadrid“ skelbia, kad po nuolaužois įstrigęs vienas žmogus.

Sprogimas įvyko Toledo gatvėje.

Explosion in Madrid moments ago on Calle de Toledo just near the Puerta de Toledo. Location of building is here https://t.co/l5FrIZdC71 https://t.co/PVFqlshC5j pic.twitter.com/guZxMowmKe