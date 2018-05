Madridas kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu panaikinti įstatymų pataisas, praėjusią savaitę priimtas atsiskyrimo šalininkų kontroliuojamo Katalonijos parlamento, leidžiančias šiuo metu užsienyje esantį C. Puigdemont'ą paskirti prezidentu jam nedalyvaujant, žurnalistams sakė vyriausybės atstovas Inigo Mendezas de Vigo.

Teismas turės išnagrinėti prašymą ir priimti sprendimą, o tuo metu reforma bus automatiškai įšaldyta, taigi, C. Puigdemont'as kitą savaitę negalės būti paskirtas regiono vadovu, kaip buvo planuojama.

Pasak I. Mendezo de Vigo, tai reiškia, kad Katalonijos parlamentas negalės sušaukti sesijos, kad paskirtų į regiono vadovus savo ekslyderį, kitaip „rizikuos padaryti nepaklusnumo nusižengimą“.

C. Puigdemont'o šalininkai šeštadienį paskelbė, kad pamėgins jį paskirti gegužės 14-ąją.

Vis dėlto jie pripažino, kad kitu atveju jie iškels kitą kandidatą, kad išeitų iš politinės aklavietės Katalonijoje, nuo spalio 27-osios tiesiogiai valdomoje Madrido žlugus turtingo regiono mėginimui atsiskirti nuo Ispanijos.

Tą dieną premjeras Mariano Rajoy taip pat atleido C. Puigdemont'ą ir visus jo ministrus, Katalonijos parlamentui paskelbus nepriklausomybę po referendumo, kuriam leidimo nebuvo davęs Madridas ir kurį buvo uždraudę šalies teismai.

Be to, ministras pirmininkas sušaukė gruodžio 21-ąją įvykusius pirmalaikius rinkimus, kuriuose separatistų partijos vėl užsitikrino absoliučią daugumą parlamente.

Kai vyko rinkimai, C. Puigdemont'as jau buvo savo noru pasitraukęs į Belgiją.

Nuo tada visi nepriklausomybės šalininkų mėginimai iškelti kandidatą į Katalonijos prezidentus patyrė fiasko, nes siūlomi asmenys arba buvo ieškomi Madrido ir išvykę į užsienį, arba jau buvo apkaltinti maištu ir buvo įkalinti.

Separatistų kritikai apkaltino juos vilkinant regiono vadovo paskyrimo procesą bandant pelnyti užuojautos.

Antradienį savo kalboje Senate M. Rajoy griežtai sukritikavo mėginimus vėl paskirti Katalonijos vadovu C. Puigdemont'ą.

Jis apkaltino separatistus „įvarius Katalonijos politiką į absurdišką uždarą ratą, kai vieno – tiktai vieno – žmogaus asmeniniai interesai iškeliami virš visos visuomenės bendro projekto“.

Atsiskyrimo šalininkai savo ruožtu vadina C. Puigdemont'ą savo teisėtu lyderiu, kadangi jų politinė jėga „Kartu už Kataloniją“ (Junts per Catalunya) per gruodį vykusius rinkimus surinko daugiau balsų nei kitos separatistų partijos.

Jie taip pat tvirtina, kad jam bei kitiems politikams pateikti kaltinimai maištu yra neproporcingi ir vadina Madrido įkalintus veikėjus, pavyzdžiui buvusį Katalonijos viceprezidentą Oriolį Junquerasą, „politiniais kaliniais“.