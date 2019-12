„Dabartiniai pasaulio lyderiai mus išduoda, ir neleisime, kad tai toliau tęstųsi“, – pareiškė 16-metė G. Thunberg, sakydama ugningą kalbą eitynėms baigiantis.

„Mes sakoma – gana. Ir pokyčiai ateina – ar jums tai patinka, ar ne, nes neturime jokio kito pasirinkimo“, – pridūrė ji.

G. Thunberg, kurios asmeninės pastangos atkreipti visuomenės dėmesį į klimato kaitos problemą padėjo sužadinti didelio masto jaunimo aplinkosauginį judėjimą, buvo priversta anksti palikti demonstraciją, kai ją apspito rėmėjai ir žurnalistai.

„Labai norėtume pamatyti valdžioje esančių žmonių veiksmų, nes dėl klimato ir ekologinės nepaprastosios padėties žmonės kenčia ir miršta, ir mes nebegalime ilgiau laukti“, – per spaudos konferenciją prieš demonstracijai prasidedant sakė paauglė.

Eitynės buvo surengtos Madride vykstant 12 dienų JT klimato konferencijai. Iš pradžių planuota, kad šis renginys vyks Čilės sostinėje Santjage, bet jį teko perkelti į Ispaniją dėl Pietų Amerikos valstybę supurčiusių žmonių gyvybių pareikalavusių protestų prieš vyriausybę.

Pirmadienį prasidėjusiame COP25 viršūnių susitikime skambėjo griežti JT pareigūnų perspėjimai dėl „beviltiškai neadekvačių“ didžiųjų pasaulio ekonomikų pastangų apriboti atmosferos taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.

G. Thunberg, atsisakanti naudotis oro transportu dėl jo poveikio aplinkai, buvo pakeliui į Čilę, kai derybų vieta buvo pakeista, tad jei teko sugrįžti į Europą buriniu katamaranu.

„Kritiniai momentai“

Demonstrantai mušė būgnus ir pūtė švilpukus, žygiuodami 5 km ilgio trasa nuo Atočos traukinių stoties.

Kai kurie nešė Žemės rutulio pavidalo balionus. Viena grupė nešė netikrą karstą, simbolizuojantį aplinkos naikinimą.

65 metų Olga Conde sakė prisidėjusi prie protesto, nes mananti, kad žmonėms nepareiškus pasipiktinimo „politikai nepateiks drąsių atsakymų, kurie mums dabar reikalingi“.

„Jie to anksčiau nedarydavo, ir jeigu nebus visuomenės spaudimo, jie to nedarys“, – naujienų agentūrai AFP per demonstraciją sakė moteris.

Ekspertų nuomone, žmonija turi dėti pastangas, kad ilgalaikis planetos atšilimas neviršytų 1,5 laipsnio pagal Celsijų, palyginus su laikotarpiu iki pramonės revoliucijos. Tokiu būdu būtų galima išvengti tolesnio nevaldomo temperatūros kilimo ir katastrofinių ilgalaikės žalos.

Vis dėlto pastaruoju metu į atmosferą buvo išmetama rekordiškai daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tai didina su klimato pokyčiais susijusių pavojingų reiškinių, pradedant kaitros bangomis ir smarkiais uraganais, baigiant didelio masto gamtiniais gaisrai, riziką.

„Gyvename vienu kritiškiausių mūsų istorijos momentų, ir atrodo, kad pirmąkart sugebame kalbėti vienu balsu“, – demonstrantams sakė „Oskaro“ laureatas ispanų aktorius Javieras Bardemas, entuziastingas aplinkosaugos aktyvistas.

„Nepakankami užmojai“

Klimato aktyvistų demonstracija buvo surengta keturių dienų ilgojo savaitgalio, per kurį daug žmonių išvyksta iš Ispanijos sostinės, pirmąją dieną.

Organizatoriai tvirtino, kad į gatves išėjo pusė milijono žmonių, bet centrinės vyriausybės biuro Madride atstovė sakė AFP, jog policija suskaičiavo tik apie 15 tūkst. demonstracijos dalyvių.

„Kalbų nepakanka – mums reikia konkrečių veiksmų, turinčių išpildyti planus dėl klimato, išspręsiančius mūsų problemas“, – sakė apie 150 Čilės ir kitoms tarptautinėms aktyvistų grupėms atstovaujančios organizacijos „Pilietinė visuomenė už klimato veiksmus“ (SCAC) atstovė Estefania Gonzalez.

SCAC daugiausiai prisidėjo organizuojant šeštadienį prasidedantį savaitės trukmės „Socialinį forumą už klimato veiksmus“, kurio programoje numatyta šimtai renginių, paskaitų ir seminarų.

Eitynėse Madride dalyvavusios grupės paskelbė manifestą, turintį tapti aiškia žinia sprendimus priimantiems veikėjams iš beveik 200 šalių, dalyvaujantiems JT konferencijoje.

„Reikalaujame, kad vyriausybės, dalyvaujančios COP25, pripažintų dabartinį neveiksnumą klimato atžvilgiu ir pareikštų, jog jų susitarimų nepakankami užmojai ves planetą prie pragaištingo pasaulinio atšilimo scenarijaus“, – rašo jie.