Ugniagesiams teko reaguoti į daugiau nei tūkstantį iškvietimų, dauguma jų – dėl nedidelio masto problemų, tokių kaip nukritusios medžių šakos arba užlieti garažai ar rūsiai.

Ispanijos meteorologijos agentūra AEMET per šešias valandas užfiksavo daugiau nei 9300 žaibo išlydžių.

Labiausiai nuo audros nukentėjo Arganda del Rey priemiestis, esantis pietrytinėje sostinės dalyje – čia kruša smogė ypač stipriai. Priemiestis yra natūralioje įduboje, iš abiejų pusių supamas kalnų, ir šios aplinkybės nulėmė tai, jog trijose iš jo pagrindinių gatvių kilo staigus potvynis.

Vandens srovė buvo tokia stipri, kad nešė ne tik lauko baldus, bet ir automobilius.

@aquilatierratve @jacobpetrus_tve #Arganda No es Venecia. Es Arganda del Rey. Y que luego haya negacionistas del cambio climático... pic.twitter.com/TwmFuvzUvI

Flash flooding under a major severe hailstorm in Madrid, Spain this evening, August 26th! Report: @mariodrigz@severeweatherEU

pic.twitter.com/0EMcu395ji