A. Rajoelina per praėjusios savaitės balsavimą gavo 55,66 proc., o M. Ravalomanana – 44,34 proc. balsų, paskelbė komisija. Rezultatai galėtų būti užginčyti, nes M. Ravalomanana pareiškė apie balsų klastojimą. Rinkimų komisijos pirmininkas Hery Rakotomanana sakė, kad „buvo stengiamasi reaguoti“ į susirūpinimą, kurį reiškė abu kandidatai. Tarp vykdytų priemonių buvo balsų skaičiavimo programinės įrangos patikrinimas. Ilgą nestabilumo istoriją turinčio Madagaskaro prezidento rinkimus temdė abipusiai kaltinimai balsų klastojimu. A. Rajoelina ir M. Ravalomanana abu yra buvę prezidentai ir seni priešininkai. Abu jie išleido daug pinigų rinkimų kampanijai ir dosniai dalijo pažadus bei labdarą šalies rinkėjams, kurie yra tarp skurdžiausių Afrikoje.

