Anot rinkimų komisijos, suskaičiavus daugiau nei 3 mln. iš maždaug 5 mln. per trečiadienį vykusius rinkimus atiduotų balsalapių, A. Rajoelina buvo surinkęs 55,1 proc., o M. Ravalomanana – 44,8 proc. rinkėjų balsų. Galutinius rezultatus planuojama paskelbti kitą savaitę, o prieš tai bus leista apskųsti balsavimo baigtį. Abiejų kandidatų stovyklos paskelbė savo pergalę ir apkaltino viena kitą balsų klastojimu. Būgštaujama, kad ginčytini rinkimų rezultatai gali sukelti naują politinę krizę šioje perversmais ir neramumais liūdnai pagarsėjusioje Indijos vandenyno valstybėje. Tačiau ES rinkimų stebėtojai penktadienį pareiškė neturintys jokių įrodymų dėl pažeidimų. „Madagaskariečiai balsavo tvyrus taikiai atmosferai, o pats balsavimas buvo skaidrus ir gerai organizuotas“, – žurnalistams pareiškė ES misijos vadovas Cristianas Preda. „Net iki pirmojo rato kandidatai prabilo apie masišką sukčiavimą. Iš tikrųjų mes to nematėme... Tikiuosi, kad įsivyraus taika, kai paaiškės, kad rezultatai yra labai aiškūs“, – pridūrė jis. Afrikos Sąjunga taip pat pasveikino „abu kandidatus, visą politinę klasę ir Madagaskaro liaudį, nepaisydama nesusitarimų... pademonstravusią santūrumą“. A. Rajoelina ir M. Ravalomanana – abudu buvę prezidentai ir ilgalaikiai varžovai – stojo į kovą dėl valdžios, surinkę daugiausiai balsų per lapkritį vykusį rinkimų pirmąjį turą. „Pastebėjau, kad buvo masiškai sukčiaujama. Būta suklastotų balsavimo kortelių“, – naujienų agentūrai AFP ketvirtadienį savo rinkimų štabe sostinėje Antananaryve sakė M. Ravalomanana.

