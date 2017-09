„Aptikome 22 įtariamus pneumoninio maro atvejus, įskaitant penkis mirties atvejus“, – sakė Willy Randriamarotia. „Nuo pirmadienio mirties atvejų nėra“, – sakė jis ir pridūrė, kad rytiniame Tamatavės regione, „kuris maro nematė 100 metų“, buvo kilusi didelė panika. Ankstesniais amžiais nuo maro pasaulyje išmirė milijonai žmonių. Madagaskaro naujo protrūkio pirmas mirties atvejis buvo užregistruotas rugpjūčio 28 dieną: pakeliui į Tamatavę mirė vietinio maršrutinio taksi keleivis. Mirė ir du žmonės, turėję kontaktų su tuo keleiviu, taip pat – du žmonės Antananaryvo provincijoje. Nuo maro jau buvo gydyta maždaug 300 žmonių, nurodė ministerija. Susiję straipsniai: Madagaskare siaučiantis ciklonas pražudė 38 žmones, namus paliko 53 tūkst. gyventojų Madagaskare nuo 1980 metų maro protrūkių būna kasmet; viena priežasčių yra žiurkės, bėgančios nuo miškų gaisrų. Marą galima gydyti antibiotikais, bet mirtis gali ištikti per 24 valandas, jei liga įsimeta į plaučius. Didelis maro dažnumas Madagaskare aiškinamas keliais veiksniais, įskaitant prastą higieną ir nepakankamą sveikatos apsaugą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.