Madagaskarą užklupęs ciklonas pražudė 10 žmonių, dar 48 tūkst. privertė persikelti

Vėliau ciklonas susilpnėjo, bet spėjo sukelti chaosą šioje skurdžioje Indijos vandenyne esančioje salų valstybėje, dar neatsigavusioje po anksčiau šiemet siautėjusios smarkios atogrąžų audros.

Prieš ciklonui pasiekiant sausumą Manandzaryje, kai kurias šalies dalis buvo užklupusios smarkios liūtys ir vėjas.

Stichija išvartė medžių ir sugriovė pastatų, o gyventojai buvo priversti sutvirtinti ciklono kelyje atsidūrusių pastatų stogus iš gofruotos skardos, pranešė šiuos darbus stebėję naujienų agentūros AFP korespondentai.

Lietus kai kur šalyje sukels potvynius, sekmadienį perspėjo Madagaskaro meteorologijos tarnyba.

„Batsirai“ šalies krantus pasiekė šeštadienio naktį, kai audros vėjo greitis buvo 165 km per valandą, AFP sakė nacionalinės nelaimių valdymo agentūros atstovas Faly Aritiana Fabienas.

Už rizikos valdymą atsakingas jo kolega Paolo Emilio Raholinarivo nurodė, kad aukų yra 10, bet detalių nepateikė.

Susiję straipsniai Prie Madagaskaro artėja ciklonas „Batsirai“

Tačiau nacionalinė meteorologijos tarnyba, įspėjusi apie „didelę ir plataus masto žalą“, sekmadienį informavo, kad „Batsirai“ susilpnėjo.

Tarnybos duomenimis, vidutinis ciklono vėjo greitis sumažėjo beveik perpus – iki 80 km per valandą. Kai ciklonas pradėjo slinkti virš sausumos, jo vėjo gūsių greitis siekė 235 km per valandą, bet vėliau susilpnėjo iki 110 km per valandą.