Damienas T. esą teigė trenkęs E. Macronui „instinktyviai, negalvodamas“. Incidentas įvyko antradienį, kai prezidentas lankėsi Ten-l‘Ermitažo bendruomenėje Pietų Prancūzijoje. Bedarbis iš vieno regiono kaimo sakė pritariantis „dešiniųjų ar ultradešiniųjų politiniams įsitikinimams“, tačiau jokiai partijai nepriklausąs.

Pas taip pat sulaikytą vyriškio draugą Arthurą C, kuris incidentą filmavo mobiliuoju telefonu, policija per kratą, be kita ko, rado Adolfo Hitlerio knygos „Mein Kampf“ egzempliorių. Taip pat konfiskuota knygų apie karą, Rusijos revoliucijos vėliava ir ginklų, kuriuos jis laikė neteisėtai.

Anot žiniasklaidos, smurtautojui gresia iki trejų metų kalėjimo bausmė ir piniginė bauda.