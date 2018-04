E. Macrono valstybinio vizito, kuris yra pirmas per D. Trumpo prezidentavimo laikotarpį, pompastiškiausias renginys laukia antradienio vakarą – ta proga Baltuosiuose rūmuose rengiama iškilminga valstybinė vakarienė. Joje turėtų dalyvauti maždaug 150 svečių, skanausiančių erienos šonkaulių ir nektarinų pyragaičių, o vėliau besimėgausiančių Vašingtono Nacionalinės operos spektakliu. Pirmadienio vakaras buvo gerokai ramesnis. Programoje buvo numatyta kelionė sraigtaspaniu į prezidento George'o Washingtono namus prie Potomako upės, iš oro apžiūrint įspūdingus Vašingtono paminklus. G. Washingtono name-muziejuje Maunt Vernone prezidentai su sutuoktinėmis vakarieniavo prieš svarbias antradienio derybas, kuriose planuojama aptarti saugumo, prekybos, Irano branduolinės sutarties ir kitus klausimus. „Tai didelė garbė ir, manau, labai svarbus valstybinis vizitas, atsižvelgiant į mūsų dabartinę aplinką", – E. Macronas sakė pirmadienį, jo lėktuvui nusileidus JAV karinėje bazėje šalia Vašingtono. Pompastikos kupinas trijų dienų valstybinis vizitas Vašingtone išryškina abiejų šalių lyderių santykių svarbą. E. Macronas, kuris dažnai skambina JAV vadovui, neseniai tapo „Trumpo užkalbėtoju" tokiu metu, kai amerikiečių prezidento santykiai su kitais Europos lyderiais yra labiau įtempti. Tuo tarpu D. Trumpas, dažnai skiriantis daug dėmesio pompastikai ir ceremonialumui, pagerbė E. Macroną surengęs pirmą savo kaip prezidento užsienio vizitą į Prancūziją. Tačiau nepaistant šios bičiulystės, E. Macrono ir D. Trumpo nuomonės skiriasi daugeliu svarbių klausimų, įskaitant tarptautinį branduolinį susitarimą, kuriuo siekiama pažaboti Irano ambicijas turėti branduolinį ginklą. D. Trumpas skeptiškai vertina šią sutartį ir yra linkęs iš jos pasitraukti, artėjant paskutiniam gegužės 12 dienos terminui pratęsti šiitiškai respublikai anksčiau taikytų sankcijų atidėjimą. E. Macronas taip pat sako, kad padėtis Irane jo netenkina ir pritaria, jog sutartis nėra tobula, tačiau ragina JAV iš jos nesitraukti, nes „plano B“ dar nėra. Pirmadienį D. Trumpas ir E. Macronas su sutuoktinėmis kartu pasodino ąžuoliuką Baltųjų rūmų teritorijoje, o paskui sėdo į prezidentinį sraigtasparnį „Marine One“ ir pakeliui į Maunt Vernoną, pirmojo JAV prezidento namą, apžiūrėjo įspūdingus paminklus sostinėje, kurios planą sukūrė prancūzų kilmės inžinierius Pierre'as L'Enfantas. Šalių draugystę turintį simbolizuoti ąžuoliuką Baltiesiems rūmams atvežė E. Macronas. Šis medelis išaugo Prancūzijos šiaurėje, netoli vietos, kur baigiantis Pirmajam pasauliniam karui vyko mūšis prie Belo miško, pareikalavęs 2 tūkst. Amerikos kareivių gyvybių. D. Trumpo sraigtasparniui nusileidus Maunt Vernone prezidentai truputį paėjėjo, rankomis susikabinę su savo žmonomis, papozavo fotografams ir sėdę į golfo mašinėles nuvažiavo prie G. Washingtono namo paradinių durų. Svečiams lauke buvo surengta trumpa ekskursija, po kurios jie vakarieniavo name. Vakarienei buvo pateiktas jūrų liežuvis, citrininiu rikotos sūriu kimšti makaronai, šokoladinis suflė ir vyšniniai vaniliniai ledai. Po vakarienės, kurią D. Trumpas pavadino „tikrai fantastiška“, visi sugrįžo į Baltuosius Rūmus. Per pirmuosius savo prezidentavimo metus D. Trumpas nesulaukė nė vieno užsienio lyderio valstybinio vizito. Tai pirmas toks atvejis Baltuosiuose rūmuose per beveik 100 metų. Praėjusią liepą D.Trumpas buvo E. Macrono svečias kasmetiniame Bastilijos užėmimo dienos kariniame parade Paryžiaus centre. Prancūzijos prezidentas ir jo sutuoktinė taip pat lydėjo svečius ekskursijoje po Invalidų rūmų kompleksą, netoli kurio yra Napoleono kapas, ir kartu vakarieniavo Eiffelio (Eifelio) bokšte. Antradienį į Baltuosius rūmus sugrįžusį E. Macroną pasitiko beveik 500 JAV karių rikiuotė ir 21 pasveikinimo salvė. Pirmą kartą svečias sėdo derybų su D. Trumpu Ovaliniame kabinete, o vėliau dalyvaus bendroje spaudos konferencijoje Baltuosiuose rūmuose. Taip pat numatyti pietūs Valstybės departamente su jų šeimininku viceprezidentu Mike'u Pence'u. Prašmatni vakarienė Prancūzijos prezidento dieną Baltuosiuose rūmuose užbaigs valstybinė vakarienė – didžiausios prezidento pagarbos savo partneriui ir sąjungininkui ženklas. Pasak Baltųjų rūmų atstovės Sarah Huckabee Sanders, pirmoji JAV ponia Melania Trump aktyviai dalyvavo priimant sprendimus dėl kiekvienos šio vizito smulkmenos. Pirmoji ponia sudarė vakarienės meniu, į kurį įtrauktas erienos kepsnys ir nektarinų pyragaičiai, taip pat ji ėmėsi organizuoti vakarą Vašingtono Nacionalinėje operoje maždaug 150 svečių. Pirmadienį ji paskelbė vakaro programą, kuri turėjo maloniai nustebinti E. Macroną ir jo sutuoktinę Brigitte. Vakarienė ruošiama specialiai valstybinėms vakarienėms skirtame valgomajame, kurį puoš daugiau nei 2,5 tūkst. baltų kvapniųjų žirnelių ir beveik 1 tūkst. baltųjų lelijų. Dar daugiau nei 1,2 tūkst. vyšnių šakelių puoš didingąjį Centrinį koridorių. JAV pirmoji ponia vakarienei pasirinko kreminės ir auksinės spalvų derinį ir porcelianinius indus iš skirtingų rinkinių, kurie buvo naudojami Billo Clintono ir George'o W. Busho prezidentavimo laikais. Vašingtono politikos ir verslo elito atstovai labai laukė kvietimų į šią vakarienę, tačiau laimė teko nedaugeliui išrinktųjų, tarp kurių atsidūrė Tarptautinio valiutos fondo vadovė Christine Lagarde, Atstovų Rūmų pirmininkas Paulas Ryanas, JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas su žmona aktore Louise Linton, JAV gynybos sekretorius Jimas Mattisas, senatorius Billas Cassidy ir kandidatas į valstybės sekretoriaus postą Mike'as Pompeo. Laužydamas tradicijas D. Trumpas į priėmimą nepakvietė demokratų atstovų iš Kongreso ir žurnalistų, sakė vienas Baltųjų rūmų atstovas, kuris nebuvo įgaliotas viešai kalbėti šia tema. Tačiau vis tik kai kam iš demokratų pavyko prasmukti. Vienas tokių – Luizianos gubernatorius Johnas Belas Edwardsas, kurio biuras patvirtino jo dalyvavimą vakarienėje.











