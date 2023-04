Prezidento Emmanuelio Macrono populiarumas, anot apklausos, sumažėjo dviem procentiniais punktais ir dabar tesiekia 26 proc. Pastarąjį kartą toks rodiklis buvo „geltonųjų liemenių“ krizės pradžioje 2018 metais. Tada per kelis mėnesius trukusią krizę, kurią sukėlė planuotas ekologinis mokestis degalams, E. Macrono populiarumas vienu metu buvo smukęs žemiau 20 proc.

73 proc. gyventojų per apklausą nerealiais pavadino E. Macrono šią savaitę duotus pažadus. Kalbėdamas per televiziją, jis, be kita ko, žadėjo geresnes darbo sąlygas, mokyklų reformą, žalesnę pramonę ir geresnį greitosios pagalbos paslaugų organizavimą.

45 proc. prancūzų ir toliau tūžta dėl pensijų reformos, kuri pensinį amžių laipsniškai padidina nuo 62 iki 64 metų. Jų dalis nežymiai sumažėjo – trimis procentiniais punktais. Tuo tarpu dalis žmonių, kurie „susitaikė“ su reforma, padidėjo aštuoniais procentiniais punktais iki 24.

E. Macronas tikisi, kad pasipriešinimas reformai, kuri priimta skubos tvarka apeinant parlamentą, palaipsniui blės. Jis dabar ketina aktyviau keliauti po šalį, ieškodamas kontakto su rinkėjais.